[Danse et musique traditionnelle] BÈLÈ BÒ LARI, Sainte-Marie, Sainte-Marie

[Danse et musique traditionnelle] BÈLÈ BÒ LARI Vendredi 17 avril, 18h00 Sainte-Marie Martinique

Plus d’infos : 0596 69 50 50 / 0696 31 04 45 / 0696 79 73 62

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T00:00:00+02:00 – 2026-04-18T05:59:00+02:00

Fin : 2026-04-18T00:00:00+02:00 – 2026-04-18T05:59:00+02:00

Sainte-Marie Sainte-Marie Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique

Invitation à apprendre les bases du bèlè, à vivre sa passion, montrer son savoir-faire en tant que musicien, chanteur, danseur de bèlè avec en invité l’association ASCLR du Robert pour un moment bèlè