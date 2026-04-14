LES RANDOS NOCTURNE PÉYINORD MARTINIQUE « Morne des Esses », Sainte-Marie, Sainte-Marie

LES RANDOS NOCTURNE PÉYINORD MARTINIQUE « Morne des Esses » Vendredi 18 septembre, 17h30 Sainte-Marie Martinique

Infos et inscriptions : info@tourismenordmartinique.fr / 0696 61 49 52 / Tarifs ½ journée : 20€ adultes et 12€ enfants (-10 ans) / Avec déjeuner : 49€ Adultes et 30€ enfants. Scanner le QR Code au bas de l’affiche pour accéder à la billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T23:30:00+02:00 – 2026-09-19T01:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T23:30:00+02:00 – 2026-09-19T01:00:00+02:00

Sainte-Marie Sainte-Marie Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique

Randonnée nocturne histoire du Morne de Esses dans le cadre des journées Européennes du patrimoine