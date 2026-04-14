RANDO KRÉYOL À SAINTE-MARIE, Sainte-Marie, Sainte-Marie

RANDO KRÉYOL À SAINTE-MARIE Dimanche 6 décembre, 07h45 Sainte-Marie Martinique

Touristes, vacanciers et résidents sont les bienvenus. Adultes 25 € / Enfants 15 €. Scanner le QR CODE au bas de l’affiche pour accéder à la billetterie. Pour infos contactez le 0596 58 69 98 / 0696 01 49 80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-06T12:45:00+01:00 – 2026-12-06T18:30:00+01:00

Fin : 2026-12-06T12:45:00+01:00 – 2026-12-06T18:30:00+01:00

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Rando urbaine, tous les 2 mois dans le Nord, en 3 temps : MARCHER dans la ville et découvrir en créole histoire, patrimoine, nature… ECRIRE le créole (atelier) DEGUSTER des spécialités locales