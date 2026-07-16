AGENDA · Sainte-Marie
TOMBOMO LIVE, Sainte-Marie, …, Sainte-Marie
samedi 1 août 2026 · Sainte-Marie, ... · Sainte-Marie
Informations pratiques
TOMBOMO LIVE Vendredi 31 juillet, 19h00 Sainte-Marie, … Martinique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T01:00:00+02:00 – 2026-08-01T05:00:00+02:00
Fin : 2026-08-01T01:00:00+02:00 – 2026-08-01T05:00:00+02:00
Ambiance vacances sur le front de mer de Sainte-Marie. Le Tombolo Live vous attend nombreux
Sainte-Marie, … Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0596 695 152 »}]
Concert live
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