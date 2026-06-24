Des héroïnes Sainte-Marie

Sainte-Marie

Des héroïnes

Salle des fêtes Sainte-Marie Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Des Héroïnes part d’un fait divers qui a marqué l’année 1973. Face à la menace du dépôt de bilan de leur entreprise et aux licenciements massifs, des ouvriers, mais surtout des ouvrières, s’élèvent ensemble pour dire non. Ils occupent leur usine et la transforment en lieu de travail, de réflexion et d’émancipation. Au cœur du spectacle, deux femmes ouvrières racontent leurs combats et les transformations intimes et politiques nées de cette lutte collective. À partir d’archives sonores, de documents d’époque et de témoignages, Des Héroïnes fait entendre une parole féminine puissante et profondément vivante. Les Ombres des Soirs reviennent pour une 4ème édition en Argonne Ardennaise pour une FÊTE DU THÉÂTRE ! Cette fête, c’est d’abord celle de la diversité des formes et des regards pas moins de 29 événements vous attendent ! D’un spectacle à l’autre, passez du rire à l’émotion, du réel à l’imaginaire, de l’intime au collectif. Au programme du 15 au 26 juillet – 7 spectacles (théâtre contemporain, spectacle déambulatoire, jeune public…)- 25 représentations dans toute l’Argonne Ardennaise- 4 ateliers théâtre Que vous soyez fidèle au festival depuis ses débuts ou que vous le découvriez aujourd’hui, parlez-en autour de vous, venez entre amis, en famille ou entre voisins pour vibrer avec nous !

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Salle des fêtes Sainte-Marie 08400 Ardennes Grand Est

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English :

*Des H%E9ro%EFnes* is based on a news story that made headlines in 1973. Faced with the threat of their company’s bankruptcy and mass layoffs, workers—but especially female workers—rose up together to say no. They occupied their factory and transformed it into a space for work, reflection, and empowerment. At the heart of the performance, two female workers recount their struggles and the personal and political transformations that emerged from this collective fight. Drawing on sound archives, historical documents, and personal testimonies, *Des Héroïnes* gives voice to a powerful and deeply vibrant female narrative. Les Ombres des Soirs returns for its 4th edition in the Argonne Ardennaise for a THEATER FESTIVAL! This festival is, first and foremost, a celebration of diversity in forms and perspectives: no fewer than 29 events await you! From one performance to the next, you’ll move from laughter to emotion, from reality to the imagination, and from the intimate to the collective. On the program from July 15 to 26: 7 performances (contemporary theater, street theater, shows for young audiences, and more) 25 performances throughout the Argonne Ardennaise region- 4 theater workshops Whether you’ve been a loyal festivalgoer since the very beginning or are just discovering it today, spread the word, and come with friends, family, or neighbors to experience the excitement with us!

L’événement Des héroïnes Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-24 par Ardennes Tourisme