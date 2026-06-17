Sainte-Marie

Brandon

SAINTE-MARIE Sainte-Marie Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Célébrez le traditionnel brandon de Sainte-Marie-de Barousse.

Repas champêtre

Terrine, Melon, grillade, pomme de terre à la cendre + fromage + tarte aux pommes.

15€ par personne / 5€ par enfant de moins de 11 ans

Inscription obligatoire avant le 2 Juillet !

Informations et réservation

06 86 96 38 61 / 06 79 84 76 65

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SAINTE-MARIE Sainte-Marie 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 79 84 76 65

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English :

Celebrate the traditional bonfire of Sainte-Marie-de Barousse.

Country-style meal:

Terrine, melon, grilled meats, potatoes baked in ashes + cheese + apple pie.

15? per person / 5? per child under 11

Registration required by July 2!

Information and reservations:

06 86 96 38 61 / 06 79 84 76 65

L’événement Brandon Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-17 par OT de Neste-Barousse|CDT65