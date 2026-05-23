Sainte-Marie

Championnats de France TREC Jeunes et Juniors Etape Coupe d’Europe

Chapelle, 21 Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Les 3, 4 et 5 Juillet prochain auront lieu les Championnats de France jeunes et juniors de TREC (Technique de Randonnée Equestre en Compétition) à Sainte Marie!

Organisée par La ferme équestre Les Poneys De La Jouv’ en collaboration avec l’association Les cavaliers de la Jouv’ cette étape de la Coupe de France et de la Coupe d’Europe réunira les jeunes cavaliers français en présence des sélectionneurs nationaux.

Ouverte au public le dimanche 5 Juillet, cette grande compétition sera l’occasion de donner encore plus de visibilité à notre discipline équestre complète et technique!

Au programme

Le 3 Juillet Arrivée des cavaliers

Le 4 Juillet POR (Parcours d’Orientation et de Régularité)

Le 5 Juillet MA (Maîtrise des Allures) et PTV (Parcours en Terrain Varié), remise des prix en fin de journée.

Nous vous attendons nombreux sur le site emblématique de la Chapelle St Jean d’Epileur de Ste Marie, le dimanche pour admirer les performances des compétiteurs cavaliers, poneys et chevaux. .

Chapelle, 21 Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 88 10 82 75

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English :

L’événement Championnats de France TREC Jeunes et Juniors Etape Coupe d’Europe Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-23 par OT PAYS DE REDON