Rendez-vous aux jardins à Sainte-Marie, Hôtel de Ville de Sainte-Marie, Sainte-Marie

Rendez-vous aux jardins à Sainte-Marie 5 et 6 juin Hôtel de Ville de Sainte-Marie La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

La Ville de Sainte-Marie participe à l’événement européen « Rendez-vous aux jardins », prévu les 3, 5 et 6 juin prochains. Un événement convivial autour du jardin, des plantes lontan et du patrimoine végétal de Sainte-Marie.

Les animations se dérouleront simultanément sur plusieurs sites :

– la Médiathèque Anne Mousse,

– la cour de l’Hôtel de Ville,

– l’ACI de Piton Fougère (pépinière de Beaumont).

Au programme :

Visites guidées : Jardin de l’Hôtel de Ville & Pépinière de Beaumont

Ateliers créatifs

Ateliers jeux

Exposition sur les plantes endémiques

Troc de plantes et de graines

Hôtel de Ville de Sainte-Marie 3, rue de la République Sainte-Marie Sainte-Marie 97438 La Réunion La Réunion http://www.ville-saintemarie.re

Rendez-vous aux jardins

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