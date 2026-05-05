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Rendez-vous aux jardins à Sainte-Marie, Hôtel de Ville de Sainte-Marie, Sainte-Marie

Rendez-vous aux jardins à Sainte-Marie, Hôtel de Ville de Sainte-Marie, Sainte-Marie

Rendez-vous aux jardins à Sainte-Marie, Hôtel de Ville de Sainte-Marie, Sainte-Marie vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Hôtel de Ville de Sainte-Marie

Adresse : 3, rue de la République Sainte-Marie

Ville : 97438 Sainte-Marie

Département : La Réunion

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Rendez-vous aux jardins à Sainte-Marie 5 et 6 juin Hôtel de Ville de Sainte-Marie La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

La Ville de Sainte-Marie participe à l’événement européen « Rendez-vous aux jardins », prévu les 3, 5 et 6 juin prochains. Un événement convivial autour du jardin, des plantes lontan et du patrimoine végétal de Sainte-Marie.
Les animations se dérouleront simultanément sur plusieurs sites :
– la Médiathèque Anne Mousse,
– la cour de l’Hôtel de Ville,
– l’ACI de Piton Fougère (pépinière de Beaumont).
Au programme :
Visites guidées : Jardin de l’Hôtel de Ville & Pépinière de Beaumont
Ateliers créatifs
Ateliers jeux
Exposition sur les plantes endémiques
Troc de plantes et de graines

Hôtel de Ville de Sainte-Marie 3, rue de la République Sainte-Marie Sainte-Marie 97438 La Réunion La Réunion http://www.ville-saintemarie.re
Rendez-vous aux jardins

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