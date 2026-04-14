Regards sur le Jardin de l’Habitation La Salle, HABITATION LA SALLE, Sainte-Marie

Regards sur le Jardin de l’Habitation La Salle 5 – 7 juin HABITATION LA SALLE Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, l’Habitation La Salle propose une découverte du jardin à travers ses perspectives et ses points de vue emblématiques. Le parcours invitera les visiteurs à traverser les différents espaces du site, depuis la passerelle d’entrée jusqu’aux abords de la ravine et de la rivière, en passant par les alignements végétaux, les bâtiments restaurés et les points d’ouverture sur le paysage de canne environnant. La visite mettra en lumière la manière dont le regard se construit au fil du cheminement, entre patrimoine, végétation tropicale et éléments naturels. Elle permettra également d’évoquer l’histoire du site, la composition paysagère du jardin et la richesse de ses essences, dans une approche sensible et patrimoniale en lien avec le thème national de cette édition. Cette proposition s’inscrit dans le cadre d’une ouverture exceptionnelle gratuite à l’occasion des Rendez-vous aux jardins.

HABITATION LA SALLE 97230 Sainte Marie D24 Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique 0596625074 https://rhum-saintjames.com/visiter/ https://www.instagram.com/habitation_la_salle/ Le jardin de l’Habitation La Salle constitue un ensemble paysager original associant patrimoine historique, diversité végétale tropicale et paysage agricole, offrant une lecture sensible de l’histoire des habitations sucrières et de l’économie du rhum en Martinique. A 3 minutes en voiture via la RD24, derrière la distillerie Saint James, un parking ombragé de 100 places est à votre disposition

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, l’Habitation La Salle propose une découverte du jardin à travers ses perspectives et ses points de vue emblématiques. Le parcours invitera les visiteurs à du…

©Marie-Line DORMOY – La passerelle d’entrée du jardin La Salle