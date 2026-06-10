Sainte-Marie

spectacle TRIO VÉNUX art équestre, chant lyrique, gospel et jazz

Petit bois Stade Henri Lucas Sainte-Marie Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Cet été, la compagnie Équine Situ invite les habitants de Sainte-Marie à découvrir TRIO VÉNUX, un spectacle poétique mêlant art équestre, chant lyrique, gospel et jazz, le 07 juillet à 18h au Petit bois Stade Henri Lucas SAINTE MARIE (35)

>> Tout public ; entrée à prix libre et conscient .

Petit bois Stade Henri Lucas Sainte-Marie 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement spectacle TRIO VÉNUX art équestre, chant lyrique, gospel et jazz Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-10 par OT PAYS DE REDON