spectacle TRIO VÉNUX art équestre, chant lyrique, gospel et jazz Sainte-Marie
spectacle TRIO VÉNUX art équestre, chant lyrique, gospel et jazz Sainte-Marie mardi 7 juillet 2026.
Sainte-Marie
spectacle TRIO VÉNUX art équestre, chant lyrique, gospel et jazz
Petit bois Stade Henri Lucas Sainte-Marie Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Cet été, la compagnie Équine Situ invite les habitants de Sainte-Marie à découvrir TRIO VÉNUX, un spectacle poétique mêlant art équestre, chant lyrique, gospel et jazz, le 07 juillet à 18h au Petit bois Stade Henri Lucas SAINTE MARIE (35)
>> Tout public ; entrée à prix libre et conscient .
Petit bois Stade Henri Lucas Sainte-Marie 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement spectacle TRIO VÉNUX art équestre, chant lyrique, gospel et jazz Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-10 par OT PAYS DE REDON
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