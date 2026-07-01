Informations pratiques

[Course] LA MADA COLOR RUN « 2ème édition » : UNE EXPLOSION DE COULEURS Dimanche 12 juillet, 13h00 Sainte-Marie Martinique

Nouveauté : Événement ouvert aux 6 à 12 ans ! (Autorisation parentale requise pour les mineurs). Comment participer ? Deux possibilités : En ligne sur Bizouk / Sur place dans les magasins CORAIL OPTIC / Infos 0696 38 13 25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T19:00:00+02:00 – 2026-07-13T00:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T19:00:00+02:00 – 2026-07-13T00:00:00+02:00

Pas de chrono, pas de classement, pas de pression !

Tu peux courir ou marcher ! Viens avec ta famille, tes amis… et même ta mamie !

Juste du plaisir, de l’amusement et une vague de couleurs

Cette année, il y aura des obstacles afin de permettre à un maximum de participants de profiter pleinement de l’expérience, quel que soit leur niveau.

TRANSPORT FACILITÉ POUR TOUS !

Pour permettre au plus grand nombre de participer, un bus sera mis à disposition au départ de Fort-de-France jusqu’à Sainte-Marie. (Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte)

2 arrêts sont prévus :

• Rond-point du McDonald’s du Robert

• Rond-point de Trinité

Une solution idéale pour ceux qui n’ont pas de véhicule ! Nous avons pensé à vous afin que des participants venant de plusieurs communes puissent rejoindre l’événement en toute simplicité

Sur ton parcours, découvre les “Mada Zone” :

Une ambiance survoltée avec des DJ’s et une pluie de poudre colorée 100 % naturelle à base de fécule de maïs.

Sans oublier de nombreuses animations :

Jeux gonflables

Animations surprises

Lancers de couleurs

L’objectif ? S’éclater en bougeant et franchir la ligne d’arrivée en technicolor

ET APRÈS LA COURSE ?

Direction le village musical pour continuer la fête !

Au programme :

Show live d’artistes

Show des DJ’s

Dernière vague de couleurs

Pour accéder au village musical, il faudra obligatoirement porter ton bracelet officiel Mada Color, qui sera mis à ton poignet lors du retrait de ton MADA PACK.

Ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée

Cadeaux et douceurs pour recharger les batteries

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Prépare-toi pour une course haute en couleurs ! La MADA COLOR RUN, c’est 5 km de fun au cœur du centre-ville de Sainte-Marie, autour du site majestueux du Tombolo, comme tu ne l’as jamais vu !