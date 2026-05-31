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TOUR CYCLISTE DE MARTINIQUE 2026 « Lorrain / Sainte-Marie » 120,1 Km, Sainte-Marie, Sainte-Marie

TOUR CYCLISTE DE MARTINIQUE 2026 « Lorrain / Sainte-Marie » 120,1 Km, Sainte-Marie, Sainte-Marie

TOUR CYCLISTE DE MARTINIQUE 2026 « Lorrain / Sainte-Marie » 120,1 Km, Sainte-Marie, Sainte-Marie mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Sainte-Marie

Adresse : Sainte-Marie Martinique

Ville : 97230 Sainte-Marie

Département : Martinique

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

TOUR CYCLISTE DE MARTINIQUE 2026 « Lorrain / Sainte-Marie » 120,1 Km Mercredi 8 juillet, 10h00 Sainte-Marie Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T19:00:00+02:00

d’une ambiance festive unique et de l’énergie populaire qui fait la renommée du tour.

Sainte-Marie Sainte-Marie Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique
La Ville de Sainte-Marie accueille l’arrivée de la 5ème étape du tour. venez encourager les coureurs sur les routes et profiter de la beauté des paysages martiniquais

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