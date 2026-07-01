AGENDA · Sainte-Marie
MASTER CLASS DANSE BÈLÈ, Sainte-Marie, Sainte-Marie
mercredi 8 juillet 2026 · Sainte-Marie
Informations pratiques
MASTER CLASS DANSE BÈLÈ 7 – 28 juillet, certains mardis Sainte-Marie Martinique
25€ la séance / Inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T00:00:00+02:00 – 2026-07-08T02:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T00:00:00+02:00 – 2026-07-29T02:00:00+02:00
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Tous les mardis du mois de juillet avec Marie Françoise BIZET venez découvrir les variantes et enrichir votre pratique. Un moment de transmission et de partage.
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