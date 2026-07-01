AGENDA · Sainte-Marie
[Danse et musique traditionnelle] TAN BÈLÈ, Sainte-Marie, Sainte-Marie
samedi 11 juillet 2026 · Sainte-Marie
Informations pratiques
[Danse et musique traditionnelle] TAN BÈLÈ Vendredi 10 juillet, 18h00 Sainte-Marie Martinique
Entrée gratuite / Plus d’infos : 0696 70 39 60
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T00:00:00+02:00 – 2026-07-11T05:59:00+02:00
Fin : 2026-07-11T00:00:00+02:00 – 2026-07-11T05:59:00+02:00
Sainte-Marie Sainte-Marie Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique
L’association Bèl’Action vous donne rendez-vous à l’Espace Sando, quartier Saint-Jacques, pour moment bèlè.
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