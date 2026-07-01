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[Danse et musique traditionnelle] TAN BÈLÈ, Sainte-Marie, Sainte-Marie

samedi 11 juillet 2026 · Sainte-Marie

[Danse et musique traditionnelle] TAN BÈLÈ, Sainte-Marie, Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Sainte-Marie
Adresse
Sainte-Marie Martinique
Ville
97230 Sainte-Marie
Département
Martinique
Tarif
Entrée gratuite / Plus d'infos : 0696 70 39 60

[Danse et musique traditionnelle] TAN BÈLÈ Vendredi 10 juillet, 18h00 Sainte-Marie Martinique

Entrée gratuite / Plus d’infos : 0696 70 39 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T00:00:00+02:00 – 2026-07-11T05:59:00+02:00
Fin : 2026-07-11T00:00:00+02:00 – 2026-07-11T05:59:00+02:00

Sainte-Marie Sainte-Marie Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique
L’association Bèl’Action vous donne rendez-vous à l’Espace Sando, quartier Saint-Jacques, pour moment bèlè.

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