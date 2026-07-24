Informations pratiques

Sainte-Marie

Fête à Sainte-Marie

SAINTE-MARIE Sainte-Marie Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Rejoignez la fête à Sainte-Marie ce samedi 5 septembre !

Au programme

>> À 14h30, concours de pétanques doulette mixte en 4 parties et Challenge Camille REDONNET

8€/équipe

>> À 19h30, Apéritif musical et soirée grillades 15€/personnes

menue enfant 8€

>> À 22h30, soirée dansante avec DJ SEB

Informations et réservation

06 86 96 38 61

06 79 84 76 65

06 73 39 83 39

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SAINTE-MARIE Sainte-Marie 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 39 83 39

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English :

Join the Sainte-Marie Festival this Saturday, September 5!

On the schedule:

>> %C0 2:30 p.m., pétanque tournament: mixed doubles in 4 rounds and the Camille REDONNET Challenge

8?/%E9quipe

>> 7:30 PM, Musical aperitif and barbecue night: 15? per person

kids’ menu: 8?

>> 10:30 PM, dance party with DJ SEB

Information and reservations:

06 86 96 38 61

06 79 84 76 65

06 73 39 83 39

L’événement Fête à Sainte-Marie Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65