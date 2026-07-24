Fête à Sainte-Marie Sainte-Marie
samedi 5 septembre 2026 · Sainte-Marie
Informations pratiques
Sainte-Marie
Fête à Sainte-Marie
SAINTE-MARIE Sainte-Marie Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Rejoignez la fête à Sainte-Marie ce samedi 5 septembre !
Au programme
>> À 14h30, concours de pétanques doulette mixte en 4 parties et Challenge Camille REDONNET
8€/équipe
>> À 19h30, Apéritif musical et soirée grillades 15€/personnes
menue enfant 8€
>> À 22h30, soirée dansante avec DJ SEB
Informations et réservation
06 86 96 38 61
06 79 84 76 65
06 73 39 83 39
.
SAINTE-MARIE Sainte-Marie 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 39 83 39
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English :
Join the Sainte-Marie Festival this Saturday, September 5!
On the schedule:
>> %C0 2:30 p.m., pétanque tournament: mixed doubles in 4 rounds and the Camille REDONNET Challenge
8?/%E9quipe
>> 7:30 PM, Musical aperitif and barbecue night: 15? per person
kids’ menu: 8?
>> 10:30 PM, dance party with DJ SEB
Information and reservations:
06 86 96 38 61
06 79 84 76 65
06 73 39 83 39
L’événement Fête à Sainte-Marie Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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