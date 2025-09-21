Danse Fêu Place Jules Ferry Bressuire
Danse Fêu Place Jules Ferry Bressuire mardi 3 février 2026.
Danse Fêu
Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-03
Date(s) :
2026-02-03
Après Oüm accueilli en 2023, Fouad Boussouf continue à emprunter aussi bien au hip-hop qu’à la danse contemporaine et traditionnelle du Maghreb, et forge avec dix danseuses une pièce puissante, incandescente, tellurique et hypnotique. Fêu, un titre comme un manifeste pour se rassembler autour d’une chaleur originelle et faire humanité .
À partir de 11 ans. .
Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr
