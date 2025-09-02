Danse Gigi Promenade des Petits Fossés Dinan

Danse Gigi

Promenade des Petits Fossés Jardin du Val Cocherel Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12 19:30:00

2026-05-12

Joachim Maudet

Un drôle d’effeuillage empreint de liberté. Croqueur d’amour, l’oeil de velours, comme une caresse… vous n’écouterez plus jamais Gigi l’amoroso de la même manière !

Chorégraphie et interprétation Joachim Maudet

Regards extérieurs Matthieu Patarozzi & Chloé Zamboni

Dès 12 ans .

Promenade des Petits Fossés Jardin du Val Cocherel Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

