Danse Gigi Promenade des Petits Fossés Dinan mardi 12 mai 2026.
Promenade des Petits Fossés Jardin du Val Cocherel Dinan Côtes-d’Armor
Début : 2026-05-12 19:00:00
fin : 2026-05-12 19:30:00
2026-05-12
Joachim Maudet
Un drôle d’effeuillage empreint de liberté. Croqueur d’amour, l’oeil de velours, comme une caresse… vous n’écouterez plus jamais Gigi l’amoroso de la même manière !
Chorégraphie et interprétation Joachim Maudet
Regards extérieurs Matthieu Patarozzi & Chloé Zamboni
Dès 12 ans .
Promenade des Petits Fossés Jardin du Val Cocherel Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27
