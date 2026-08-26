Danse In the brain hofesh shechter / shechter ii Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
vendredi 2 octobre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Danse In the brain hofesh shechter / shechter ii
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
La compagnie Shechter II embrase la création originale de Hofesh Shechter de toute son énergie féroce et irrépressible, et magnifie son rêve de connexion et d’appartenance au monde.
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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 20 23 23 23 billetterie@ste-maxime.fr
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English : Dance: In the brain hofesh shechter / shechter ii
The Shechter II company ignites Hofesh Shechter’s original creation with all its fierce, irrepressible energy, and elevates his dream of connection and belonging to the world.
L’événement Danse In the brain hofesh shechter / shechter ii Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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