Danse In the brain hofesh shechter / shechter ii Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Danse In the brain hofesh shechter / shechter ii

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

La compagnie Shechter II embrase la création originale de Hofesh Shechter de toute son énergie féroce et irrépressible, et magnifie son rêve de connexion et d’appartenance au monde.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 20 23 23 23 billetterie@ste-maxime.fr

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English : Dance: In the brain hofesh shechter / shechter ii

The Shechter II company ignites Hofesh Shechter’s original creation with all its fierce, irrepressible energy, and elevates his dream of connection and belonging to the world.

L’événement Danse In the brain hofesh shechter / shechter ii Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime