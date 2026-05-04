Amanzé

Danse indienne le Bharata Natyam

Centre de yoga, 410 route de la Vallée Amanzé Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Découvrez le Bharata Natyam avec Josiane Sarrazin danseuse et professeure de yoga. Une immersion dans l’art ancestral des indiennes et dans les légendes racontées par la danse. Les symboles et mudras associés seront présentés dans leur contexte significatif à la faveur de ce moment artistique et culturel par cette spécialiste formée en Inde dans la pure tradition de la transmission.

Le Bharata Natyam est l’un des grands styles de danse classique indienne ; Bharata est le nom d’une antique tribu du continent indien et désigne plus généralement l’Inde.

Josiane Sarrazin partage son expérience et sa connaissance des traditions et techniques de cette danse millénaire. En tant que musicienne, elle apporte des précisions sur la relation entre la rythmique et le mouvement, entre musique et danse.

J’aimerais évoquer tout cela avec mes mots, avec ma danse… Ce qui me touche le plus est

l’offrande, la mise en retrait de l’individu derrière l’évocation de la beauté du monde, de la

vie, de l’Amour divin. Ces danses sont des prières, des louanges autrefois pratiquées dans les temples par les devadasi, les servantes de dieu .

Elle fait découvrir au public la richesse culturelle et artistique du Bharata Natyam, mêlant émotions, histoires et spiritualité. Cette conférence dansée est un voyage culturel ouvert à tous.

Elle offre une expérience à la fois artistique, éducative et accessible. .

Centre de yoga, 410 route de la Vallée Amanzé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 36 41 42 martine.chifflot@orange.fr

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English : Danse indienne le Bharata Natyam

L’événement Danse indienne le Bharata Natyam Amanzé a été mis à jour le 2026-05-04 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais