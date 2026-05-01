Danse jazz
Danse jazz samedi 30 mai 2026.
Deux spectacles de danse jazz par les classes d’Isabelle PAOLI
et Cléa DOCTEUR du Conservatoire Charles
Munch.
1er spectacle : 15:30
2e spectacle : 17:00
Spectacles de Jazz par les classes d’Isabelle PAOLI et Cléa DOCTEUR !
Le samedi 30 mai 2026
de 17h00 à 18h00
Le samedi 30 mai 2026
de 15h30 à 16h30
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T20:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T15:30:00+02:00_2026-05-30T16:30:00+02:00;2026-05-30T17:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr