Deux spectacles de danse jazz par les classes d’Isabelle PAOLI

et Cléa DOCTEUR du Conservatoire Charles

Munch.

1er spectacle : 15:30

2e spectacle : 17:00

Spectacles de Jazz par les classes d’Isabelle PAOLI et Cléa DOCTEUR !

Le samedi 30 mai 2026

de 17h00 à 18h00

Le samedi 30 mai 2026

de 15h30 à 16h30

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T15:30:00+02:00_2026-05-30T16:30:00+02:00;2026-05-30T17:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00



+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr



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