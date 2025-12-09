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Danse & Performance Une Pérégrination Martha Graham Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence

Danse & Performance Une Pérégrination Martha Graham Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Fondation Maeght

Adresse : 623 chemin des Gardettes

Ville : 06570 Saint-Paul-de-Vence

Département : Alpes-Maritimes

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saint-Paul-de-Vence

Danse & Performance Une Pérégrination Martha Graham

Fondation Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-16

Christine Dakin et quatre danseurs proposeront une performance in situ où la danse de Martha Graham dialogue avec la Fondation Maeght.
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Fondation Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 81 63  accueil@fondation-maeght.com

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English :

Christine Dakin and four dancers propose an in situ performance in which Martha Graham’s dance dialogues with the Maeght Foundation.

L’événement Danse & Performance Une Pérégrination Martha Graham Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence

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