Danse Soirée Années 80 Hélène et Aurélie Parc de la Mairie Harfleur

Informations pratiques

Harfleur

Danse Soirée Années 80 Hélène et Aurélie

Parc de la Mairie 55 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Préparez-vous à remonter le temps et à retrouver l’ambiance des années cultes ! Hélène et Aurélie vous embarquent pour une soirée festive et pleine d’énergie au rythme des plus grands tubes des années 80. Chantez, dansez et replongez dans une décennie haute en couleurs et en bonne humeur ! Le fluo, les couleurs et les accessoires déjantés sont les bienvenus ! .

Parc de la Mairie 55 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

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English : Danse Soirée Années 80 Hélène et Aurélie

L’événement Danse Soirée Années 80 Hélène et Aurélie Harfleur a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie