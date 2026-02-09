Danse stages de West Coast Swing et soirée dansante Salle des métiviers Parthenay

Danse stages de West Coast Swing et soirée dansante

Salle des métiviers 41 Rue Henri Dunant Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Que faites-vous le 7 mars ?

L’association Rock and Swing 79 vous propose des stages de West Coast Swing avec Henry Carillo et Pascaline suivis d’une soirée dansante avec auberge espagnole !

Réservations et paiements via HelloAsso .

Salle des métiviers 41 Rue Henri Dunant Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 52 88 48 contact@rs79.fr

L’événement Danse stages de West Coast Swing et soirée dansante Parthenay a été mis à jour le 2026-02-05 par CC Parthenay Gâtine