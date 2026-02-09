Danse stages de West Coast Swing et soirée dansante Salle des métiviers Parthenay

Danse stages de West Coast Swing et soirée dansante Salle des métiviers Parthenay samedi 7 mars 2026.

Salle des métiviers 41 Rue Henri Dunant Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-03-07
Que faites-vous le 7 mars ?

L’association Rock and Swing 79 vous propose des stages de West Coast Swing avec Henry Carillo et Pascaline suivis d’une soirée dansante avec auberge espagnole !

Salle des métiviers 41 Rue Henri Dunant Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 52 88 48  contact@rs79.fr

