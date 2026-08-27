Danse Static shot / a folia Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Danse Static shot / a folia

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

22 danseurs emportent le public dans une vague d’énergie, de joie et de mouvements irrésistibles.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 20 23 23 23 billetterie@ste-maxime.fr

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English : Dance: Static shot / a folia

22 dancers sweep the audience up in a wave of energy, joy, and irresistible movement.

L’événement Danse Static shot / a folia Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Sainte Maxime