Danse ta ville Salsa, bachata, kizomba Pau
jeudi 6 août 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Danse ta ville Salsa, bachata, kizomba
Place Georges Clemenceau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 23:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Avec Sals’n’groove
19h à 20h: initiation ouverte à tous
20h à 23h: bal
DANSE TA VILLE 4ème édition à Pau
Cet été, la Place Clemenceau se transforme en piste de danse à ciel ouvert avec la 4ème édition de Danse ta Ville. En plein cœur de Pau, venez profiter de la douceur des soirées estivales pour danser, vous détendre et partager un moment convivial en musique.
Que l’on vienne pour quelques pas de danse, pour se laisser porter par l’ambiance ou simplement pour profiter d’un rendez-vous festif en centre-ville, Danse ta Ville invite chacun à vivre l’été autrement, dans une atmosphère chaleureuse et accessible à tous. .
Place Georges Clemenceau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Danse ta ville Salsa, bachata, kizomba
L’événement Danse ta ville Salsa, bachata, kizomba Pau a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Pau
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