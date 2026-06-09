Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Paulyphonie Beethoven, dans l’oreille d’un sourd (concert familial) Théâtre Saint louis Pau

Festival Paulyphonie Beethoven, dans l’oreille d’un sourd (concert familial) Théâtre Saint louis Pau

Festival Paulyphonie Beethoven, dans l’oreille d’un sourd (concert familial) Théâtre Saint louis Pau jeudi 6 août 2026.

Lieu : Théâtre Saint louis

Adresse : 1 Rue Saint-Louis

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif réduit

Pau

Festival Paulyphonie Beethoven, dans l’oreille d’un sourd (concert familial)

Théâtre Saint louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Florent des Boscs, jeune chef d’orchestre palois, a créé à Paris l’orchestre Albatros , ainsi que le Petit chœur du Louvre , constitués de jeunes musiciens et choristes au service d’un répertoire d’exception.
Il ambitionne de créer à Pau un festival, PAULYPHONIE, qui cherche à démocratiser la musique classique, en la faisant rimer avec gastronomie locale.

Artiste Camerata des Aèdes
Beethoven, dans l’oreille d’un sourd
Spectacle sur la vie de L. Beethoven   .

Théâtre Saint louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Paulyphonie Beethoven, dans l’oreille d’un sourd (concert familial)

L’événement Festival Paulyphonie Beethoven, dans l’oreille d’un sourd (concert familial) Pau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)