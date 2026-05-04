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Danse Tango argentin – Cours d’essai gratuit Salle pommier Orvault

Danse Tango argentin – Cours d’essai gratuit Salle pommier Orvault

Danse Tango argentin – Cours d’essai gratuit Salle pommier Orvault mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Salle pommier

Adresse : Avenue du Bois Raguenet, Orvault

Ville : 44700 Orvault

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 20:15

Tarif : sur inscription Gratuit sur inscription : https://adornos.fr/

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 20:15 – 21:30
Gratuit : oui sur inscription Gratuit sur inscription : https://adornos.fr/ Adulte 

Danse tango argentin Séances gratuites pour découvrir la méthode du Tango Technique Conceptuel. Un cours solo : vous venez seul/seule, pas besoin de guideur. Public : adultes

Salle pommier Orvault 44700
0609729354 https://www.adornos.fr


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