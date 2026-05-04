Danse Tango argentin – Cours d’essai gratuit Salle pommier Orvault
Danse Tango argentin – Cours d’essai gratuit Salle pommier Orvault mercredi 27 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 20:15 – 21:30
Gratuit : oui sur inscription Gratuit sur inscription : https://adornos.fr/ Adulte
Danse tango argentin Séances gratuites pour découvrir la méthode du Tango Technique Conceptuel. Un cours solo : vous venez seul/seule, pas besoin de guideur. Public : adultes
Salle pommier Orvault 44700
0609729354 https://www.adornos.fr
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