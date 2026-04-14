Coffee Time, Médiathèque Ormédo, Orvault
Coffee Time, Médiathèque Ormédo, Orvault samedi 30 mai 2026.
Coffee Time Samedi 30 mai, 15h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:15:00+02:00
Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:15:00+02:00
Animation par Nicole, Sophie et Véronique
Coffee Time vous permet de pratiquer votre anglais, en toute décontraction, et vous propose des séances à Ormédo et au Petit ChantiLire. You will enjoy having a cup of coffee!
Jeudi 9 avril, samedi 30 mai, à 15h
Mercredi 6 mai à 18h30
Durée 1h15 · Ormédo · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf grands débutants
Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Un temps d’échanges en anglais anglais rencontre
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