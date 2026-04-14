Coffee Time, Médiathèque Ormédo, Orvault

Coffee Time Samedi 30 mai, 15h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:15:00+02:00

Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:15:00+02:00

Animation par Nicole, Sophie et Véronique

Coffee Time vous permet de pratiquer votre anglais, en toute décontraction, et vous propose des séances à Ormédo et au Petit ChantiLire. You will enjoy having a cup of coffee!

Jeudi 9 avril, samedi 30 mai, à 15h

Mercredi 6 mai à 18h30

Durée 1h15 · Ormédo · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf grands débutants

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Un temps d’échanges en anglais anglais rencontre