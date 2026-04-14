Sous un coin de parapluie, Médiathèque Ormédo, Orvault

Sous un coin de parapluie Samedi 16 mai, 10h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T10:30:00+02:00

Fin : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T10:30:00+02:00

Devenu votre rendez-vous incontournable du samedi matin à Ormédo, toutes nos belles histoires partent également en tournée dans les bibliothèques !

Pendant les petites vacances, retrouvez-nous un samedi matin à la bibliothèque du Petit ChantiLire. Et pendant les grandes vacances, nous serons un jeudi sur deux à la bibliothèque Tulitujou.

En route pour l’imaginaire !

Tous les samedis sauf vacances scolaires · 10h · Ormédo

Samedi 18 avril · 10h · Le Petit ChantiLire

Jeudis 9 et 23 juillet · 10h · Tulitujou

Jeudis 6 et 20 août · 10h · Tulitujou

Durée 20 min · tout public

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une lecture d’albums par les bibliothécaires lectures contes