Rendez-vous photo : Raymond Depardon, la solitude heureuse du voyageur, Médiathèque Ormédo, Orvault

Rendez-vous photo : Raymond Depardon, la solitude heureuse du voyageur Mercredi 13 mai, 19h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T19:00:00+02:00 – 2026-05-13T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T19:00:00+02:00 – 2026-05-13T20:00:00+02:00

Par l’Atelier Photo d’Orvault

Il a traversé les époques à l’aide de son appareil pour photographier et filmer le monde dans toute sa diversité culturelle. Passant d’un continent à un autre, les vedettes et les faits-divers n’échappent pas au regard direct de ce maître de l’image dont le travail a marqué les esprits et les idéaux sociaux. Un très beau portrait de photographe en perspective !

Mercredi 13 mai · 19h · durée 1h · Ormédo · tout public

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une rencontre photographique autour de Raymond Depardon photo rencontre