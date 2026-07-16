Danse & Toile, Centre Culturel Camille Claudel, Fère-en-Tardenois
vendredi 4 septembre 2026 · Centre Culturel Camille Claudel · Fère-en-Tardenois
Informations pratiques
Danse & Toile Vendredi 4 septembre, 15h00 Centre Culturel Camille Claudel Aisne
Cie Niya
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T15:00:00+02:00 – 2026-09-04T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-04T15:00:00+02:00 – 2026-09-04T15:30:00+02:00
Danse & Toile est l’alliance de la finesse du piano classique de Tarik Sahli et de la puissance du breakdance des danseurs de la Compagnie Niya.
Par ce spectacle, la Compagnie joue avec les thèmes qui lui sont chers : l’altérité et la puissance du collectif.
Centre Culturel Camille Claudel Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.carct.fr/maccompagne/pour-sortir-et-se-cultiver/les-lieux-culturels/le-centre-culturel-camille-claudel »}]
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