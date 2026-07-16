UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fère-en-Tardenois

Danse & Toile, Centre Culturel Camille Claudel, Fère-en-Tardenois

vendredi 4 septembre 2026 · Centre Culturel Camille Claudel · Fère-en-Tardenois

Danse & Toile, Centre Culturel Camille Claudel, Fère-en-Tardenois

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Lieu
Centre Culturel Camille Claudel
Adresse
Fère-en-Tardenois
Ville
02130 Fère-en-Tardenois
Département
Aisne
Tarif
Cie Niya

Danse & Toile Vendredi 4 septembre, 15h00 Centre Culturel Camille Claudel Aisne

Cie Niya

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T15:00:00+02:00 – 2026-09-04T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-04T15:00:00+02:00 – 2026-09-04T15:30:00+02:00

Danse & Toile est l’alliance de la finesse du piano classique de Tarik Sahli et de la puissance du breakdance des danseurs de la Compagnie Niya.
Par ce spectacle, la Compagnie joue avec les thèmes qui lui sont chers : l’altérité et la puissance du collectif.

Centre Culturel Camille Claudel Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.carct.fr/maccompagne/pour-sortir-et-se-cultiver/les-lieux-culturels/le-centre-culturel-camille-claudel »}]
Danse Hip hop et Piano

Homardpayette

À voir aussi à Fère-en-Tardenois (Aisne)