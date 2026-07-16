Danse & Toile, Centre Culturel Camille Claudel, Fère-en-Tardenois

Informations pratiques

Danse & Toile Vendredi 4 septembre, 15h00 Centre Culturel Camille Claudel Aisne

Cie Niya

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T15:00:00+02:00 – 2026-09-04T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-04T15:00:00+02:00 – 2026-09-04T15:30:00+02:00

Danse & Toile est l’alliance de la finesse du piano classique de Tarik Sahli et de la puissance du breakdance des danseurs de la Compagnie Niya.

Par ce spectacle, la Compagnie joue avec les thèmes qui lui sont chers : l’altérité et la puissance du collectif.

Centre Culturel Camille Claudel Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.carct.fr/maccompagne/pour-sortir-et-se-cultiver/les-lieux-culturels/le-centre-culturel-camille-claudel »}]

Danse Hip hop et Piano

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