Vol de nuit chez les papillons ! Fère-en-Tardenois
Vol de nuit chez les papillons ! Fère-en-Tardenois mardi 18 août 2026.
Fère-en-Tardenois
Vol de nuit chez les papillons !
Fère-en-Tardenois Aisne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18 23:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Après une présentation en salle à la découverte des papillons de nuit et de leur mode de vie méconnu, retrouvons nous au parc des Bruyères pour une fin de soirée colorée !
Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec COMMUNE DE FERE-EN-TARDENOIS.
Information pratique
• Prévoir une lampe torche
• Prévoir un appareil photo
• Chiens non autorisés
Source Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
Après une présentation en salle à la découverte des papillons de nuit et de leur mode de vie méconnu, retrouvons nous au parc des Bruyères pour une fin de soirée colorée !
Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec COMMUNE DE FERE-EN-TARDENOIS.
Information pratique
• Prévoir une lampe torche
• Prévoir un appareil photo
• Chiens non autorisés
Source Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France .
Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France +33 3 22 83 69 96 contact@cen-hautsdefrance.org
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English :
After an indoor presentation introducing moths and their little-known way of life, let’s meet at Parc des Bruyères for a colorful end to the evening!
This activity is brought to you by the Hauts-de-France Nature Conservancy, in partnership with the Municipality of Fère-en-Tardenois.
Practical information:
? Bring a flashlight
? Bring a camera
? Dogs are not allowed
Source: Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
L’événement Vol de nuit chez les papillons ! Fère-en-Tardenois a été mis à jour le 2026-06-23 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne