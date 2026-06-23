Vol de nuit chez les papillons ! Fère-en-Tardenois mardi 18 août 2026.

Fère-en-Tardenois

Vol de nuit chez les papillons !

Fère-en-Tardenois Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18 23:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Après une présentation en salle à la découverte des papillons de nuit et de leur mode de vie méconnu, retrouvons nous au parc des Bruyères pour une fin de soirée colorée !

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec COMMUNE DE FERE-EN-TARDENOIS.

Information pratique

• Prévoir une lampe torche

• Prévoir un appareil photo

• Chiens non autorisés

Source Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France

Après une présentation en salle à la découverte des papillons de nuit et de leur mode de vie méconnu, retrouvons nous au parc des Bruyères pour une fin de soirée colorée !

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec COMMUNE DE FERE-EN-TARDENOIS.

Information pratique

• Prévoir une lampe torche

• Prévoir un appareil photo

• Chiens non autorisés

Source Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France .

Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France +33 3 22 83 69 96 contact@cen-hautsdefrance.org

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English :

After an indoor presentation introducing moths and their little-known way of life, let’s meet at Parc des Bruyères for a colorful end to the evening!

This activity is brought to you by the Hauts-de-France Nature Conservancy, in partnership with the Municipality of Fère-en-Tardenois.

Practical information:

? Bring a flashlight

? Bring a camera

? Dogs are not allowed

Source: Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France

L’événement Vol de nuit chez les papillons ! Fère-en-Tardenois a été mis à jour le 2026-06-23 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne