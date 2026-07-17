Danse & Toile, Médiathèque Jacques Lob, Essômes-sur-Marne

Informations pratiques

Danse & Toile Vendredi 31 juillet, 18h00 Médiathèque Jacques Lob Aisne

Cie Niya

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T18:00:00+02:00 – 2026-07-31T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-31T18:00:00+02:00 – 2026-07-31T18:30:00+02:00

Danse & Toile est l’alliance de la finesse du piano classique de Tarik Sahli et de la puissance du breakdance des danseurs de la Compagnie Niya.

Par ce spectacle, la Compagnie joue avec les thèmes qui lui sont chers : l’altérité et la puissance du collectif.

Médiathèque Jacques Lob Essomes sur Marne Essômes-sur-Marne 02400 Aisne [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-essomes.fr/ »}]

Danse Hip hop et Piano

Homardpayette