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Danse & Toile, Médiathèque Jacques Lob, Essômes-sur-Marne

vendredi 31 juillet 2026 · Médiathèque Jacques Lob · Essômes-sur-Marne

Danse & Toile, Médiathèque Jacques Lob, Essômes-sur-Marne

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Lob
Adresse
Essomes sur Marne
Ville
02400 Essômes-sur-Marne
Département
Aisne
Tarif
Cie Niya

Danse & Toile Vendredi 31 juillet, 18h00 Médiathèque Jacques Lob Aisne

Cie Niya

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T18:00:00+02:00 – 2026-07-31T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-31T18:00:00+02:00 – 2026-07-31T18:30:00+02:00

Danse & Toile est l’alliance de la finesse du piano classique de Tarik Sahli et de la puissance du breakdance des danseurs de la Compagnie Niya.
Par ce spectacle, la Compagnie joue avec les thèmes qui lui sont chers : l’altérité et la puissance du collectif.

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Danse Hip hop et Piano

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