DANSER ENSEMBLE, ALICE DAVAZOGLOU Triangle – cité de la danse Rennes 17 et 18 novembre Ille-et-Vilaine

Pour cette pièce pensée pour 10 chorégraphes, Alice Davazoglou s’est inspirée de son livre « Je suis trisomique normale mais ordinaire », autoportrait rayonnant d’une danseuse porteuse de trisomie 21.

Avec une pièce pensée pour 10 chorégraphes interprètes, la danseuse porteuse de trisomie Alice Davazoglou devient « une chorégraphe comme les autres ».

Pour cette première création, Alice Davazoglou s’est inspirée de son livre « Je suis trisomique normale mais ordinaire », autoportrait rayonnant d’une danseuse porteuse de trisomie 21 qui rassemble une galerie de portraits, accompagnés d’entretiens, de ses ami·es danseurs et danseuses, toutes et tous en situation de handicap.

Elle convoque aujourd’hui sur scène pour une vivifiante inversion des rôles des chorégraphes rencontrés au fil de son parcours de danseuse : à elle l’écriture chorégraphique, à elles et eux l’interprétation. Au plateau, les phrases dansées qu’elle leur transmet se déploient et se déplient – en groupe, duos et trios. Alice Davazoglou joue sur les échanges entre des chorégraphes dont les chemins se croisent sous son regard et à l’aune de sa sensibilité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-17T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-18T19:55:00.000+01:00

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Triangle – cité de la danse Bd de Yougoslavie, 35000 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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