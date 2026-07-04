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Danses Basques avec Zirikolatz Fronton municipal Saint-Pée-sur-Nivelle

mardi 4 août 2026 · Fronton municipal · Saint-Pée-sur-Nivelle

Danses Basques avec Zirikolatz Fronton municipal Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Fronton municipal
Adresse
Chemin Karrika
Ville
64310 Saint-Pée-sur-Nivelle
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
4 4 4 Tarif réduit

Saint-Pée-sur-Nivelle

Danses Basques avec Zirikolatz

Fronton municipal Chemin Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Venez assister au spectacle d’été de danses basque de Zirikolatz de Saint-Pée-sur-Nivelle..
Repli assuré au Trinquet Gantxiki en cas de pluie   .

Fronton municipal Chemin Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69  saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

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English : Danses Basques avec Zirikolatz

L’événement Danses Basques avec Zirikolatz Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque

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