Danses de la Paix Universelles Domaine d’Essart Genac-Bignac

Genac-Bignac

Danses de la Paix Universelles

Domaine d’Essart 1 Le Petit Chemin Genac-Bignac Charente

Tarif : 15 – 15 – EUR

Réservation via HelloAsso et paiement en ligne Paiement sur place en cas de non réservation.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21 22:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Depuis le début des temps, les chants, les histoires et les danses ont réuni les gens dans la vie quotidienne, les

cérémonies et les célébrations.

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Domaine d’Essart 1 Le Petit Chemin Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 82 95 25 infiniterre@gmail.com

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English :

Since the beginning of time, songs, stories and dances have brought people together in daily life

ceremonies and celebrations.

L’événement Danses de la Paix Universelles Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Rouillacais