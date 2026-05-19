Danses de la Paix Universelles Domaine d’Essart Genac-Bignac
Danses de la Paix Universelles Domaine d’Essart Genac-Bignac vendredi 21 août 2026.
Genac-Bignac
Danses de la Paix Universelles
Domaine d’Essart 1 Le Petit Chemin Genac-Bignac Charente
Tarif : 15 – 15 – EUR
Réservation via HelloAsso et paiement en ligne Paiement sur place en cas de non réservation.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21 22:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Depuis le début des temps, les chants, les histoires et les danses ont réuni les gens dans la vie quotidienne, les
cérémonies et les célébrations.
.
Domaine d’Essart 1 Le Petit Chemin Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 82 95 25 infiniterre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Since the beginning of time, songs, stories and dances have brought people together in daily life
ceremonies and celebrations.
L’événement Danses de la Paix Universelles Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Rouillacais
À voir aussi à Genac-Bignac (Charente)
- Fête de la Nature balade nature et patrimoine à Genac-Bignac parking avant l’entrée de Laubertière Genac-Bignac 30 mai 2026
- FEstival du Temps Suspendu Soirée Vernissage Domaine d’Essart Genac-Bignac 11 juillet 2026
- FEstival du Temps Suspendu Soirée Cinéma Domaine d’Essart Genac-Bignac 12 juillet 2026
- Concert participatif avec Abel M Âme Flamboyante à 20h30 Domaine d’Essart Genac-Bignac 14 juillet 2026
- FEstival du Temps Suspendu Soirée Concert Domaine d’Essart Genac-Bignac 14 juillet 2026