Mantras et Chants Sacrés du Monde Domaine d’Essart Genac-Bignac
Mantras et Chants Sacrés du Monde Domaine d’Essart Genac-Bignac samedi 22 août 2026.
Genac-Bignac
Mantras et Chants Sacrés du Monde
Domaine d’Essart 1 Le Petit Chemin Genac-Bignac Charente
Tarif : 15 – 15 – EUR
Réservation via HelloAsso et paiement en ligne Paiement sur place en cas de non réservation.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22 22:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Concert PARTICIPATIF avec Anandamayi et Abel M — Chanter tous ensemble des chants sacrés… et laisser leurs vibrations résonner dans tout notre corps, jusque dans la moindre de nos cellules.
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Domaine d’Essart 1 Le Petit Chemin Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 82 95 25 infiniterre@gmail.com
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English :
PARTICIPATIVE concert with Anandamayi and Abel M? Sing sacred songs together? and let their vibrations resonate throughout your body, down to the smallest cell.
L’événement Mantras et Chants Sacrés du Monde Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Rouillacais
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