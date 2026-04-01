Danses folkloriques & chants ukrainiens Troyes
Danses folkloriques & chants ukrainiens Troyes mardi 28 avril 2026.
Troyes
Danses folkloriques & chants ukrainiens
Centre de Congrès de l’Aube Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
L’association culturelle à but humanitaire Champagne Ukraine organise la venue du ballet de jeunes danseurs ukrainiens les JOYEUX PETITS SOULIERS.
Accompagnés par le groupe de sept chanteurs professionnels ORPHEUS, ces jeunes artistes proposeront un spectacle d’une qualité exceptionnelle permettant au public de mieux connaitre et appréhender la culture ukrainienne.
Les fonds recueillis lors du spectacle seront intégralement reversés à des actions humanitaires, aide à l’hôpital pédiatrique Tchernobyl de LVIV, à trois orphelinats, à une maison de retraite ainsi qu’aux familles de jeunes danseurs en grandes difficultés par le biais de parrainages. La réussite de ce spectacle est essentielle pour la réussite de nos missions. .
Centre de Congrès de l’Aube Troyes 10000 Aube Grand Est
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English :
L’événement Danses folkloriques & chants ukrainiens Troyes a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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