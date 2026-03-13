Dansons, signons avec Nikesco – Atelier et Flashmob LSF/FR Parc Floral de Paris Paris

En partenariat avec le conservatoire du 12e Paul Dukas.

Direction le Parc floral pour découvrir un atelier créé par la professeure de danse contemporaine et chorégraphe Mariangela Siani, accompagnée de ses élèves danseuses et danseurs.

En s’inspirant de planches de BD de Nikesco issues de ses albums, nous plongerons ensemble dans l’univers plein d’humour de l’auteur. Nous imaginerons des mouvements et créerons des chorégraphies inspirées des histoires qu’il raconte. Un flasmob surprise nous réunira toutes et tous, pour célébrer l’été !

Il n’est pas nécessaire de savoir danser : l’envie de s’amuser et la curiosité de découvrir et de partager un bon moment suffisent !

En présence d’interprètes LSF/FR.

samedi 20 juin, 15h

pour tout public

entrée libre dans la limite des places disponibles

En présence d’interprètes LSF/FR. Dans le cadre de la carte blanche à l’artiste auteur Nikesco, la bibliothèque Saint-Éloi s’associe au conservatoire du 12e Paul Dukas.

Le samedi 20 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00

Parc Floral de Paris 1 route de la Pyramide 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/



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