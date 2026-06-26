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Dantza Gaua Soirée de la danse Hasparren

Dantza Gaua Soirée de la danse Hasparren

Dantza Gaua Soirée de la danse Hasparren vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
A côté du Cinéma Haritz Barne
Ville
64240 Hasparren
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Hasparren

Dantza Gaua Soirée de la danse

A côté du Cinéma Haritz Barne Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Concours de fandango par binôme, dès 9 ans avec deux prix de 100 euros à gagner.
Spectacles de danse BreakInStudio, Burgaintzi, Pirtxilak et bal animé par Mutxikool.
Buvette et restauration sur place.
Au patronage d’Hasparren, près du cinéma Haritz Barne.   .

A côté du Cinéma Haritz Barne Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Dantza Gaua Soirée de la danse

L’événement Dantza Gaua Soirée de la danse Hasparren a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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