Dantza Gaua Soirée de la danse Hasparren
Dantza Gaua Soirée de la danse Hasparren vendredi 10 juillet 2026.
Hasparren
Dantza Gaua Soirée de la danse
A côté du Cinéma Haritz Barne Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Concours de fandango par binôme, dès 9 ans avec deux prix de 100 euros à gagner.
Spectacles de danse BreakInStudio, Burgaintzi, Pirtxilak et bal animé par Mutxikool.
Buvette et restauration sur place.
Au patronage d’Hasparren, près du cinéma Haritz Barne. .
A côté du Cinéma Haritz Barne Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dantza Gaua Soirée de la danse
L’événement Dantza Gaua Soirée de la danse Hasparren a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques)
- Initiation à la pelote basque expérience et découverte de 2 disciplines. Hasparren 1 juillet 2026
- Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur Hasparren 1 juillet 2026
- Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur Hasparren 2 juillet 2026
- Concert avec le choeur d’hommes Elgarrekin Hasparren 3 juillet 2026
- Marché aux produits fermiers Hasparren 4 juillet 2026