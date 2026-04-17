Dantza Karrikan Hendaye
Dantza Karrikan Hendaye samedi 18 avril 2026.
Hendaye
Dantza Karrikan
Divers ieux en centre-ville Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 11:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Ce samedi, les enfants d’Akelarre animeront les rues d’Hendaye, avec l’aide des enfants des groupes Lurra (Urretxu), Udaberri (Tolosa) et Oñatz (Oñati).
Le matin, les enfants danseront dans les quartiers de la plage et du centre ville.
A 15h30, le spectacle sera aux halles de Gaztelu, suivi d’une romeria.
S’il pleut, toute la journée se déroulera aux Halles de Gaztelu. .
Divers ieux en centre-ville Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine akelarre@akelarre.eus
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English : Dantza Karrikan
L’événement Dantza Karrikan Hendaye a été mis à jour le 2026-04-13 par Hendaye Tourisme & Commerce
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