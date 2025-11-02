Conférence Entreprises et savoir-faire local des vitraux Mauméjean à la liqueur d’Hendaye Cité des Mémoires Hendaye

Conférence Entreprises et savoir-faire local des vitraux Mauméjean à la liqueur d’Hendaye

Cité des Mémoires 26, rue de l’Eglise Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Réservation obligatoire.

Conférence de 30 minutes proposée par l’association historique Agora Txingudi, suivie d’une visite libre du musée. .

Cité des Mémoires 26, rue de l'Eglise Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 06 81 90 contact@citedesmemoires.com

