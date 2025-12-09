Planetarium à 360° Les éclipses Route de la Corniche Hendaye
Planetarium à 360° Les éclipses Route de la Corniche Hendaye mercredi 15 avril 2026.
Planetarium à 360° Les éclipses
Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 16:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Réservation obligatoire.
Animation uniquement en français.
Durée 1 heure.
Venez assister à une séance de planétarium sous dôme 360°. Ou comment se repérer sur terre ou sur mer grâce aux étoiles ?
Une expérience à vivre à partir de 8 ans, en famille, ou adultes seuls. .
Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 04 51
English : Planetarium à 360° Les éclipses
L’événement Planetarium à 360° Les éclipses Hendaye a été mis à jour le 2025-12-09 par Hendaye Tourisme & Commerce