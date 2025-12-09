Planetarium à 360° Les éclipses Route de la Corniche Hendaye

Planetarium à 360° Les éclipses

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-15

2026-04-15

Réservation obligatoire.

Animation uniquement en français.

Durée 1 heure.

Venez assister à une séance de planétarium sous dôme 360°. Ou comment se repérer sur terre ou sur mer grâce aux étoiles ?

Une expérience à vivre à partir de 8 ans, en famille, ou adultes seuls. .

+33 5 59 20 04 51

