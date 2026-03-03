Paysages, risques littoraux et adaptation à Hendaye Route de la Corniche Hendaye

Paysages, risques littoraux et adaptation à Hendaye

Route de la Corniche Larretxea Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Atelier créatif arts et sciences, le ludicrim un savant mélange de lecture du paysage sur le terrain, de découverte des cartes anciennes et… de votre propre imagination !

Traitant à la fois du passé et de l’adaptation au changement climatique votre ludicrim personnalisé se produira en couleurs, collages, empreintes…comme vous le souhaitez !

L’atelier se déroulera à la maison de la Corniche basque, dans un premier temps en extérieur sur les sentiers du domaine d’Abbadia puis en salle à l’intérieur de la maison.

Nous fournissons tout le matériel nécessaire.

Activité en famille ou individuelle, à partir de 6 ans accompagné par un parent.

Seront expliqués les modes de gestion appliqués en particulier dans la cadre de la Stratégie Locale de gestion des risques littoraux développée par la Communauté d’Agglomération Pays basqueen concertation avec les communes du littoral. .

Route de la Corniche Larretxea Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 abrockbank@cpie-hendaye.fr

English : Paysages, risques littoraux et adaptation à Hendaye

