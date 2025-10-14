D’après une histoire vraie – Christian Rizzo | l’association fragile TnBA Bordeaux

D’après une histoire vraie – Christian Rizzo | l’association fragile 23 et 24 avril 2026 TnBA Gironde

Tarifs : plein 30€ – réduit 15€ – carte Manuf’ 15€ – carte Manuf’ réduit 8€ – infidèle 25€ – infidèle réduit 13€

• Tarif Carte Jeune Bordeaux Métropole : accessible directement auprès de la billetterie du lieu d’accueil du spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T19:30:00+01:00 – 2026-04-23T20:30:00+01:00

Fin : 2026-04-24T19:30:00+01:00 – 2026-04-24T20:30:00+01:00

[ DANSE ]

Christian Rizzo | l’association fragile

Dix ans après sa création, cette pièce est à la fois même et autre. Telle une mémoire réactualisée. Né du souvenir d’une ronde dansée aperçue à Istanbul en 2004, ce spectacle phare du chorégraphe Christian Rizzo tente d’en ressaisir l’émotion vive. Sur les pulsations live de deux batteries, 8 danseurs tracent une large trajectoire esthétique, du folklore méditerranéen au rock tribal. Tour à tour épurée et organique, jaillissante et gracieuse, la danse circule entre passé et présent, parfois en solo mais surtout en commun. Dans cette réminiscence dansée, masculinité rime avec fluidité, fragilité et fraternité. On s’épaule, s’élève, s’accorde, se désaccorde. Les liens fluctuent, mais toujours palpite le désir et le plaisir du mouvement partagé.

– – – – – – –

jeu. 23 & ven. 24 avril – 19h30 / 60 min – à partir de 10 ans

lieu : tnba, Grande salle Vitez – Bordeaux

– – – – – – –

en coorganisation avec le tnba

TnBA 3 Pl. Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux

©Marc Domage