Une

balade libre à la nuit tombée, dans notre forêt à ciel ouvert, où, tout autour

de soi, les interactions entre les arbres et les hommes prennent vie. Un voyage

de la canopée-tête aux racines-pieds. Une galerie de portraits d’arbres et

d’hommes pour raconter cette rencontre. Expérience onirique, immersive et

sensible, D’Arbre en Arbre nous embarque dans un voyage cinématographique et

musical à la lueur de la flamme, entre peinture, projection vidéo, machinerie

rêveuse et drolatique.

En savoir plus sur la compagnie

La Compagnie Carabosse illumine la 30e édition du festival Onze Bouge. Venez déambuler dans cette installation flamboyante éphémère au cœur de Paris.

Le samedi 30 mai 2026

de 21h30 à 23h00

Le vendredi 29 mai 2026

de 21h30 à 23h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T21:30:00+02:00_2026-05-29T23:00:00+02:00;2026-05-30T21:30:00+02:00_2026-05-30T23:00:00+02:00



https://www.festivalonze.org/ https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/



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