D’Arbre en Arbre
D’Arbre en Arbre samedi 30 mai 2026.
Une
balade libre à la nuit tombée, dans notre forêt à ciel ouvert, où, tout autour
de soi, les interactions entre les arbres et les hommes prennent vie. Un voyage
de la canopée-tête aux racines-pieds. Une galerie de portraits d’arbres et
d’hommes pour raconter cette rencontre. Expérience onirique, immersive et
sensible, D’Arbre en Arbre nous embarque dans un voyage cinématographique et
musical à la lueur de la flamme, entre peinture, projection vidéo, machinerie
rêveuse et drolatique.
En savoir plus sur la compagnie
La Compagnie Carabosse illumine la 30e édition du festival Onze Bouge. Venez déambuler dans cette installation flamboyante éphémère au cœur de Paris.
Le samedi 30 mai 2026
de 21h30 à 23h00
Le vendredi 29 mai 2026
de 21h30 à 23h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T00:30:00+02:00
fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T21:30:00+02:00_2026-05-29T23:00:00+02:00;2026-05-30T21:30:00+02:00_2026-05-30T23:00:00+02:00
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