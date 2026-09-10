Darwin, Marcel et moi, Le Diapason – Université de Rennes, Rennes

Informations pratiques

Darwin, Marcel et moi Mercredi 21 octobre, 20h00 Le Diapason – Université de Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T20:00:00+02:00 – 2026-10-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-21T20:00:00+02:00 – 2026-10-21T22:00:00+02:00

Darwin, Marcel et moi

A l’occasion de la journée internationale du ver de terre, l’Université de Rennes met à l’honneur cet invertébré aux multiples atouts !

Spectacle art et science, conte musical et scientifique, Darwin, Marcel et moi est avant tout un hommage aux recherches de Marcel Bouché – chercheur agronome à l’INRA et auteur du livre “Des Vers de terre et des Hommes”. Né en 1935, ce chercheur est à l’origine de la géodrilologie, cette science récente qui étudie les vers de terre.

« Une conférencière et son tout nouvel assistant, Francis (à la batterie), reçoivent le professeur Marcel Bouché et d’autres invités-surprises, pour explorer un sujet indispensable et pourtant encore obscur : la géodrilologie (ou la branche de la zoologie dont l’objet est l’étude des vers de terre). »

Le spectacle sera suivi d’un échange avec Albin Fertil, ingénieur d’études, spécialiste de l’écologie des sols au sein du laboratoire ECOBIO, membre du projet SoilRise et de l’Observatoire Participatif des Vers de Terre (OPVT).

► Mercredi 21 octobre à 20h

Étudiant·es et tarif réduit : gratuit // Plein tarif : 3 euros

>Réservation

Recommandé à partir de 11 ans.

Une proposition du service culturel, en partenariat avec la station biologique de Paimpont.

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Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes;https://twitter.com/DiapasonRennes;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://www.youtube.com/channel/UC-hZpuuEf88DSEF-gNtnhqg [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/vers-de-terre »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/vers-de-terre »}, {« data »: {« author »: « Accaoui Sophie », « cache_age »: 86400, « description »: « Spectacle musical sur le ver de terre, sa vie, son u0153uvre et son caca. », « type »: « video », « title »: « Dieu, Darwin, Marcel et moi », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/663654564-5d81d119d859434b797849e82a57010a18f8040869b4c74603bd68c2832a9412-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/240383635 », « thumbnail_height »: 1080, « author_url »: « https://vimeo.com/user58399089 », « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

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Une soirée spectacle pour mieux connaitre les étonnants pouvoirs des vers de terre