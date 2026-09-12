Davi Pontes and Wallace Ferreira | Repertório N.1, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Davi Pontes and Wallace Ferreira | Repertório N.1 Samedi 12 septembre, 21h30 Autre lieu

Plein tarif CHF 30.- / Tarif réduit (AVS, AI, chômeur·euse), UNIRESO, lieu partenaire « Circulez, soyez infidèles ! », professions du spectacle CHF20.- / Tarif jeune (13-20 ans et étudiant·e) CHF 15.- / Tarif 20ans20francs CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T21:30:00+02:00 – 2026-09-12T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T21:30:00+02:00 – 2026-09-12T22:30:00+02:00

Faire de la danse un acte d’autodéfense. Voilà le geste radical qui traverse la trilogie Repertório, présentée ici pour la première fois dans son intégralité. Puisant leur inspiration dans le voguing, la culture ballroom, la capoeira et les codes communautaires queers, les artistes Davi Pontes et Wallace Ferreira transforment le corps en territoire de résistance. Face aux violences structurelles, leurs gestes deviennent stratégies de survie, de fuite et de confrontation.

Créé dans le climat de tension qui suit l’élection de Jair Bolsonaro en 2018, Repertório N.1 est le volet le plus frontal de la trilogie. Le duo brésilien reprend le geste de l’arme à feu – symbole des soutiens du président d’extrême droite –, le détourne et finalement le retourne contre le pouvoir qu’il représente. Ici, pas de musique : seulement le souffle, les impacts des pas, le frottement des sneakers sur le sol. Entre immobilité et déflagration, poses de vogue et accélérations frénétiques, les corps deviennent insaisissables. Ils défient le regard du public autant qu’ils l’aimantent.

Chez Pontes et Ferreira, l’autodéfense ne passe pas par les armes, mais par la présence, la sensualité, la fragilité et l’alliance. Une danse tendue, magnétique, qui transforme l’incertitude en puissance.

Ce spectacle contient de la nudité intégrale.

Un accueil en coréalisation avec le Pavillon ADC

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/davi-pontes-wallace-ferreira-repertorio-n1 »}]

Dans cette trilogie, le duo brésilien pratique la danse comme un acte d’autodéfense, une stratégie de résistance face à la violence sociale et à la stigmatisation des corps queers et racisés.

Genevieve Reese