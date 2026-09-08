Informations pratiques

Troyes

David Azria

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 19:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Paye pour voir est bien plus qu’un spectacle d’humour — c’est une expérience interactive innovante où le public devient acteur de la représentation.

David Azria propose un concept inédit les 15 premières minutes sont offertes. Si le public ne rit pas ou ne souhaite pas continuer, il est libre de partir. Sinon… il paye pour voir la suite.

Dans une époque où le temps, c’est de l’argent, ce show joue habilement avec cette idée tout en offrant une soirée de rire, d’improvisation et de jeux interactifs où chacun peut vivre une expérience théâtrale hors du commun — et même tenter de gagner de l’argent sans rien dépenser.



Issu d’un parcours atypique, David Azria a d’abord évolué dans la haute finance avant de se tourner vers l’humour et le stand-up.

Originaire de Sarcelles et formé sur les scènes parisiennes, il a fait ses armes dans des clubs et événements humoristiques avant de créer Paye pour voir, son premier spectacle solo.



Dans un monde où le temps c’est de l’argent, je ne te ferai pas perdre le tien si tu préfères boire un verre. Mais si tu veux rigoler, alors… paye pour voir ! — David Azria. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement David Azria Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne