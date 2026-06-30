David Castello-Lopez Délicieux Gare du Midi Biarritz

Biarritz

David Castello-Lopez Délicieux

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-02 20:30:00

fin : 2027-02-02

Date(s) :

2027-02-02

Nouveau spectacle, Délicieux

J’ai failli appeler ce spectacle Le plaisir . Et puis je me suis dit que les seuls plaisirs auxquels on penserait devant un titre pareil, ce seraient les plaisirs interdits aux moins de 18 ans. Or, pour des raisons financières, je souhaite que les moins de 18 ans puissent également assister à mon spectacle. Je l’ai donc appelé Délicieux c’est un spectacle familial.

En une heure et quart, je vais tenter de démêler la complexité de ce qui provoque le plaisir chez les êtres humains. Bien sûr que le plaisir peut venir d’un verre de chasselas qu’on fait durer sur les bords du lac au printemps. Mais il peut aussi être provoqué par le décès d’un être que l’on n’aime pas. Bien sûr qu’une promotion inattendue au sein de l’entreprise provoque la joie. Mon objectif est que ce spectacle provoque chez vous un certain plaisir… .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : David Castello-Lopez Délicieux

L’événement David Castello-Lopez Délicieux Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz